35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında yeni karar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda, zemin katındaki pastanenin tadilatı sırasında kolon kesildiği tespit edilmişti. Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Bu kapsamda, Kervancıoğlu ve Pekel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Kahramanmaraş’ta Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bulunan, zemin artı 8 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı. Depremde binanın zemin katında bulunan pastanede çalışan 2 kişi sağ kurtulmuş, 35 kişi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, fenni mesul Mehmet Tekin tutuklanırken, müteahhit Yakup Aktaş yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, ölenlerin yakınları da zemin kattaki pastanede 6 yıl önce yapılan tadilat sırasında kolon kesildiği ve binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürmüştü.

40 SANTİMETRE ÇAPINDA BETON KESİLMİŞ

Bu iddialar üzerine savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi, yaptıkları incelemede pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etmişti.

Bilirkişi raporunun ardından, pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel gözaltına alınmıştı. Kervancıoğlu ve Pekel, savcılık sorgularında suçlamaları reddederek, “Biz kolon falan kesmedik, kolon kesme iddialarını reddediyoruz. Sadece dekoratif olarak bir döner merdiven vardı onu kaldırdık” demişti.

ÜNVİERSİTE RAPOR HAZIRLADI

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturma devam ederken, apartmanla ilgili toplanan tüm rapor, belge, numune, fotoğraf ve videolar, nihai rapor için bilirkişiye gönderildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Şevket Ateş, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Zekai Angın, Doç. Dr. Murat Günaydın, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğretim Üyesi Safa Nayır tarafından oluşan bilirkişi, incelemeler sonunda rapor hazırladı.

48 sayfalık raporun sonuç kısmında binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğu, mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları gibi yetersizlikler olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Statik proje incelendiğinde, alt zemin kat ve üst zemin kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun diğer kalıp planlarında olmadığı görülmüştür. İlgili kolon mimari projede de yer almamaktadır. Kervan Pastanesi’nin tadilat aşamasında bu kolonu kestiği iddia edilmektedir. 10 Mart 2023 tarihli bilirkişi raporunda fretli kolonun kesildiği ifade edilmektedir. Dosyadaki fotoğraflar incelendiğinde, fretli kolonun ve donatılarının kesildiği kanaatine varılmıştır.

Dosyadaki fotoğraflar ve projeler incelendiğinde alt zemin kat ile üst zemin kat arasında 8 aksı üzerinde ve C-F aksları arasında bulunan perde duvarların yapılmadığı tespit edilmiştir.

Dosyadaki belge ve fotoğraflardan, Kervan Pastanesi’nin servis amaçlı kullandığı asansör için +0.30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı ve havalandırma için perde duvarlarda boşluklar açtığı görülmektedir.

Analizler sonucunda radye temelin donatı alanı açısından çoğunlukla yeterli olduğu ancak temel kirişlerinin donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğu belirlenmiştir. (DHA)

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