Abone Ol

400 dönüm buğday ve mercimek kül oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm alanda ekili buğday ve mercimek yandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
400 dönüm buğday ve mercimek kül oldu

Hani ilçesine bağlı Anıl kırsal Mahallesi’ndeki buğday ve mercimek ekili tarlada, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

5 SAAT İÇİNDE 400 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Gelen ekiplerin de müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında 400 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Yangın mağdurları ile Folkart A.Ş. mahkemelik olduİlginizi ÇekebilirYangın mağdurları ile Folkart A.Ş. mahkemelik olduOto galeride yangın çıktı, 6 araç kül olduİlginizi ÇekebilirOto galeride yangın çıktı, 6 araç kül oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam