4,2 milyar dolara mal olmuştu! Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’nu yuttu

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli fırtına dev dalgalara neden oldu. Dev dalgalar 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu’nu adeta yuttu. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sahil yolunu kullanan araçlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kemalpaşa-Hopa istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elif ÇAVUŞ İsmail AKDUMAN

Doğu Karadeniz’de şiddetli fırtına Karadeniz'de dev dalgalara neden oldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, kıyı şeridindeki şehirleri birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'na taştı.

4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu dev dalgalara yenildi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmında yollar göle dönerken seyir halindeki araçlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİ DE TRAFİĞE KAPATILDI

Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin sınırına kadar olan kısım dev dalgalardan etkilendi. Yol üzerinde bir çok araçta ağır hasar oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

“DUBLE YOL YAPTIK DİYE ÖVÜNENLER BURADA MI?”

Karadeniz'deki dev dalgaların Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yarattığı dehşet görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Vatandaşlar, “Duble yol yaptık diye sahilleri doldurup seçimlerde övünenler burada mı? Mühendislikten ekolojiden bir haber yöneticiler burada mı? Eserinizle gurur duyun. Doğa verdiğini geri alır her zaman” gibi yorumlarda bulundu.

PİSTİ PAS GEÇTİ

Öte yandan THY ait uçak Ordu- Giresun havaalanına iniş yaptığı sırada fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken pisti son anda pas geçtiği ortaya çıktı.

VALİLİKTEN UYARI

Giresun Valiliği fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluk nedeniyle açıklama yaparak, “İlimizde etkili olan fırtına zaman zaman yüksek dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve sahil kesimlerinde olumsuzluklara neden olmaktadır. İlimiz Tirebolu ilçe merkezinden geçmekte olan sahil yolunda ‘fırtına ve rüzgar’ nedeniyle denizde dalgalar yükselmiş olup yol tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştır. Bu bölümde ulaşım ilçenin güney tarafından geçen çevre yolundaki Tirebolu 42'inci Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil yolundan sağlanmaktadır. Alınan tedbirler sonucunda ulaşımda herhangi bir aksama söz konusu olmayıp gerekli takipler anlık olarak yapılmaktadır. Lütfen bu güzergahı kullanacak sürücülerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli olunuz. Fırtınalı havalarda Deniz kenarlarından uzak durunuz” dedi.

İlginizi Çekebilir Dev dalgalarla fotoğraf çekmek isteyen 2 genç denizde kayboldu