44 saatte yok oldu 40 yılda eski haline gelecek

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 3 yıl önce enerji hatlarından kaynaklı çıkan ve 44 saatte söndürülebilen orman yangınında zarar gören alana 100 bin fidan dikildi. Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, "Bu sahamızın eski haline dönmesi 30-40 yılı bulacak" dedi.

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Andırın ilçesinin kırsal Kuzgun Mahallesi’nde, 10 Ekim 2020’de orman yangını çıktı. 220 personelin 55 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer, 6 itfaiye aracı ve 5 yangın söndürme helikopteriyle yürüttüğü söndürme çalışması 44 saat sürdü. Yangında, 89,4 hektar alan zarar gördü.



Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı tespit edildi. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından enerji firması hakkında Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulurken, sahanın tekrar ağaçlandırılması için de çalışma başlatıldı. Saha önce yanan ağaçlardan temizlendi, ardından da yaklaşık 100 bin fidan dikildi.

5.5 MİLYON LİRALIK MASRAFIN TAHSİLİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Yangının söndürülmesi ve sahanın yeniden ağaçlandırılması için yaklaşık 5,5 milyon TL harcanırken, masrafın yangına neden olan kurumdan tahsil edilmesi için söndürme ve ağalandırma masraflarının tutanakları da savcılığa gönderildi.

‘1 YIL İÇERİSİNDE AĞAÇLANDIRDIK’

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, yanan alanın zaman kaybedilmeden yeniden ağaçlandırıldığını belirterek, “Burada büyük bir yangın oldu ve yaklaşık 89,4 hektarlık bir orman alanımız yandı. Tabi ilk olarak buranın anayasaya göre tekrar ağaçlandırılması için hemen çalışmalara başladık. Önce arazi temizliği yaptık sonra toprak işlemesi yaparak burayı 1 yıl içerisinde ağaçlandırdık. Ağaçlandırma çalışması yaparken de yaklaşık 90 bin kızılçam fidanı, 10 bin civarında da lavanta, fıstık çamı ve servi fidanı diktik. Lavanta ve servi, yangına daha hassas olan fidanlar olduğu için bunları tercih ettik. Fidanları diktikten sonra yaklaşık 2 yıl geçti ve gayet de başarılı bir dikim oldu” diye konuştu.

Orman yangınları sonrası ağaçlandırmaların yanında, yangının çıkış sebebini de tespite yönelik çalıştıklarını ve yangına neden olan kişi ya da kurumlar tespit edildikten sonra hukuki süreci başlattıklarını ifade eden Yunus Kurtgöz, şunları söyledi:

“Şu an yargı süreci devam etmekte. 4 milyon TL civarında bir yangın söndürme masrafımız, 1,5 milyon TL civarında da burayı ağaçlandırma masrafımız oldu. Yargı sonucuna göre yapılan tüm bu masraflar faili olan kişi ve kurumlardan tahsil edilecektir, yaktığı yanına kar kalmayacak. Bu sahamızın eski haline dönmesi 40 yılı bulacak. Bu fidanların büyümesi, 40 yıl sonra hemen hemen eski görünümüne kavuşacak inşallah.” (DHA)