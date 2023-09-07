6-7 Eylül olayları nedir, neler oldu?

6-7 Eylül olayları, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1955 yılında gerçekleşen 6-7 Eylül olayları, İstanbul'un sokaklarını kan ve kaosla doldurarak, birçok insanın hayatını, malvarlığını ve toplumsal dokusunu kökten değiştirdi.

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Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 6-7 Eylül 1955 olayları, Rum azınlığa yönelik büyük bir etnik ve siyasi şiddet dalgası olarak hatırlanıyor.

6-7 OLAYLARI NEDİR, NELER OLDU?

6-7 Eylül Olayları veya İstanbul Pogromu, İstanbul’da yaşayan Rum azınlığa karşı 6-7 Eylül 1955’te gerçekleşen organize toplu saldırıdır.

Olayların başlangıcı, 6 Eylül 1955’te Demokrat Parti’nin yayın organı olan İstanbul Ekspres gazetesinde “Atatürk’ün Evi Bombalandı” başlıklı bir haberin yayınlanmasıyla oldu. Bu haber, Atatürk’ün Selanik’teki evine gönderilen bombalı tehdit mektubunu haber vermekteydi ancak haberde, mektubun kim tarafından gönderildiği ve bombanın patlayıp patlamadığı gibi detaylar verilmemişti.

Bu haberin yayınlanmasının ardından, İstanbul’da yaşayan Rumlara yönelik saldırılar başladı. Saldırganlar, Rumlara ait evleri, işyerlerini, kiliseleri ve okulları yağmalamış ve yakıldı. Saldırganlar, polis ve jandarmanın gözetimindeki saldırılarda, Rumlara ait 4 bin 214 ev, bin işyeri, 73 kilise ve 26 okul tahrip edildi. Saldırılarda, 13-30 kişi arasında değişen sayıda Rum hayatını kaybetti.

6-7 Eylül Olayları, Türk tarihindeki en karanlık olaylardan biri olarak geçti.

Olayların ardından, Türkiye’de yaşayan Rumların büyük bir kısmı ülkeyi terk etti.. 6-7 Eylül Olayları, Türkiye’nin toplumsal ve siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.