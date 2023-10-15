6 katlı binada yangın: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda mahsur kalan 19 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Bir binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve bodrum kattaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının etkisiyle üst katlarda mahsur kalan 19 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan kişilerden 6’sına ilk yardım olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

YANGIN KAVGADAN SONRA ÇIKMIŞ

Yangının bodrum katta yaşayan bir kişinin, iddiaya göre alkollü bir şekilde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evin perdelerini yakması sonucunda çıktığı öne sürüldü. İddialara göre, yangın sırasında bu kişi, diğer sakinleri kapıyı kilitledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve yangının sebebini araştırıyor. Yangının başlamasına sebep olduğu iddia edilen kişi ise gözaltına alındı.

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