6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırmıştı: O tekneler hakkında karar…

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde İskele bölgesinde bir gurbetçiye saldırıyla gündeme gelen iki tur teknesi, Kaymakamlık oluru ile Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek 30 gün ticaretten men edildi.

İsmail AKIN

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Alanya İskelesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan olay ile ilgisi tespit edilen iki tur teknesi, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Her iki tur teknesine yapılan tebligatın ardından, akşam saatlerinde emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirildi ve tekneler 30 gün boyunca ticaretten men edildi.

“KEŞKE YAŞANMASAYDI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, “Birkaç gün önce bu bölgede tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Neticesinde Kaymakamlık makamının oluruyla olaya karışan her iki tekne de 30'ar gün ticari faaliyetten men edildi. Mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik.

Zabıta olarak 7/24 biz bu bölgede denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Çığırtkanlık, yaka kartı, tişört ve genel düzen konusunda sürekli denetimlerimiz var daha da sıklaştırdık. Asayişe müessir bir olay bu kavga olayı. Burada yetki tamamen emniyette. Emniyet de gereğini yapmıştır. Şahısları gözaltına alarak gerekli adli işlemleri başlatmışlardır. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması” dedi.

Ayrıca bahse konu teknelerin çalışma ruhsatlarının iptali konusunun, perşembe günü gerçekleşecek Alanya Belediyesi encümen toplantısında görüşüleceği açıklandı.

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