7 milyonluk festival

Millet ekmek bulamazken, AKP’li Bursa Belediyesi milyonlarca liraya 2. kez gastronomi festivali yapacak. Etkinlikte 700 kişi ağırlanacak.

Deniz AYHAN

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Ekonomik kriz vatandaşı vuruyor ama AKP'li Bursa Belediyesi milyonlarca lira harcayıp 2. kez gastronomi festivali yapıyor. Festival için 7 Ağustos 2023'te ihale düzenlendi. İhale sonucunda 1 Eylül 2023'te 7 milyon 195 bin 450 TL'lik sözleşme imzalandı. Belediye aynı festivale geçtiğimiz yıl 3 milyon 762 bin TL ödemişti. 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde yemek yarışmaları olacak, ödül törenleri yapılacak. Üç gün sürecek festivalde gala ve lansman yemekleri de verilecek.

5 YILDIZLI OTELDE KONAKLAMA

Sahne alacak yerel bir sanatçının konseri için 50 bin TL, ulusal bir sanatçının konseri için de 550 bin TL ödenecek. Festivale davet edilecek konuklardan 100'ü beş yıldızlı, 100'ü de 3 yıldızlı otellerde konaklayacak. Lansman yemeğine yerel ve ulusal basın mensupları ile kanaat önderleri, şehir protokolü ve katılımcı markaların temsilcilerinden oluşacak 700 kişi davet edilecek. Duyuru belediye tarafından yapıldı. Festivale harcanan parayı öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları şu tepkiyi gösterdi: “Millete tasarruf yapın diyen iktidar israf yapmayı biliyor, pes…”

MENÜDE BiR KUŞ SÜTÜ EKSiK

Festival zamanı yemeklerde başlangıç tabağı, çorba, ara sıcak, ızgara dana eti veya ızgara kuzu eti veya et döner, haşlanmış mevsim sebzeleri, makarna veya pilav, salata, sütlü tatlılar ve baklava ve alkolsüz tüm içecekler ikram edilecek. Festivalde Osmanlı kıyafeti giymiş servis personeli sıcak çorba, Osmanlı şerbeti, kuru pasta, soğuk kanepe, macun dağıtacak. Görevli ve gönüllü çalışanlara da köfte ekmek, ayran ve kumanya verilecek. Kılıç Kalkan ekibi ile Karagöz ve Hacivat gösterisine 10'ar bin TL ödenecek. 10 sosyal medya fenomeni 15 bin liraya konuşmalar yapacak.