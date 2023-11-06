77 ilde kumar ve bahis operasyonu: 2.3 milyon TL ceza kesildi, 33 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik Mengene Operasyonu düzenlediğini duyurdu. Operasyonda 517 kişi hakkında idari, 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 33 kişi gözaltına alındı, 2.3 milyon TL para cezası uygulandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada 77 ilde kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik Mengene adı verilen kapsamlı bir operasyon düzenlediğini belirtti. 28 binden fazla polisin katıldığı operasyonda 517 kişi hakkında idari, 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 33 şüpheli ise gözaltına alındı.

28 BİNDEN FAZLA POLİS KATILDI

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonu’nda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda;

ARANAN 650 KİŞİ YAKALANDI

– Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynata 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2.330.479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

13 KUMARHANEYE KİLİT

Operasyonunda ele geçirilenler ise şöyle: 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan işyeri kapatıldı. 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu.

Operasyona katılan polis, jandarma ve sahil güvenliği tebrik eden Yerlikaya “Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.

İlginizi Çekebilir Ali Yerlikaya duyurdu: Comanchero çetesi çökertildi