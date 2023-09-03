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ABB duyurdu: Etkinlikler iptal

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından; “CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali için parklarımızda dev ekranlarda yapacağımız gösterimler yoğun yağış nedeniyle iptal edilmiştir. Filenin Sultanları'na başarılar diliyoruz” açıklaması yaptı.

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ABB duyurdu: Etkinlikler iptal

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Gazi Park ve Altınpark'ta canlı yayınlayacağı 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nı yağış nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

YAĞIŞ ENGELİ

Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım şu şekilde:

“CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali için parklarımızda dev ekranlarda yapacağımız gösterimler yoğun yağış nedeniyle iptal edilmiştir. Filenin Sultanları’na başarılar diliyoruz.”

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