Acı bilanço… İstanbul ilk sırada

Kurye Hakları Derneği, ‘2022 Moto Kurye Ölümleri Raporu’nu Yayınladı. Rapora göre 2022’de en az 58 moto kurye hayatını kaybederken, ölümlerin en fazla olduğu şehir ise İstanbul olarak belirlendi.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurye Hakları Derneği, 2022 yılında gerçekleşen moto kurye ölümleriyle ilgili bir rapor yayımladı.

2002 YILINDA EN AZ 58 KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de her ay ortalama 5 bine yakın ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan motosiklet kazası gerçekleştiği belirtilen raporda Türkiye'de 2022 yılında en az 58 kuryenin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLEN KURYELERİN ÇOĞUNLUĞU 19-50 YAŞ ARALIĞINDA

Hayatını kaybeden 58 kuryenin büyük çoğunluğunun 19-50 yaş aralığında olduğunun vurgulandığı raporda, 4'ü, 17 yaşında olan 7 çocuk; 19-27 yaş aralığında 26 kişi; 28-50 yaş aralığında 22 kişi; 58 yaşında ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

KURYELER EN ÇOK AĞUSTOS, EKİM VE ARALIK AYLARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Raporda, moto kuryelerin çoğunlukla Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı belirtilerek, hayatını kaybeden kuryelerin yüzde 58'inin, restoran kuryesi (34 kişi), yüzde 42'sinin ise esnaf kuryesi (24 kişi) olduğu vurgulandı.

HAYATINI KAYBEDEN KURYELER EN ÇOK İSTANBUL'DA

Türkiye'de en az 18 ilde moto kuryelerin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, hayatını kaybeden 58 kuryeden 28'inin İstanbul'da çalışırken hayatını kaybettiği açıklandı. Raporda, İstanbul'da hayatını kaybeden kuryelerin çoğunlukla Pendik ve Küçükçekmece ilçelerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araştırmaya katılan moto kuryelerin yüzde21,5'inin sosyal güvencesi olmadan çalıştığı, bu oranın Suriyeli erkek moto kuryelerde yüzde 68,4'e kadar çıktığı belirtildi.