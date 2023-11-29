Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Fatih Terim fonu vurgunu' olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok kişinin dolandırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı...

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddet suçlarında kadının beyanının yok sayıldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine, AK Parti hükümetleri döneminde, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili çok sayıda mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu anlamda şiddetin önlenmesiyle ilgili idari uygulamalar da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, tartışılan söz konusu genelgede geçen bir cümlenin çarpıtıldığını ifade ederek, “Orada kanıta dayalı politika üretmek, nüfus bazlı saha araştırmalarından yola çıkarak, ıslak verilerle politika üretmeye yönelik bir cümle söz konusu. Yani kadına şiddet olaylarındaki hukuki delillerin tartışılmasıyla alakalı bir konu değil. Tamamen birbirinden farklı. Politika üretmek için, saha analizleri, veriler, istatistiksel durumlarla alakalı olan bir konuyu, sanki kadına yönelik şiddet olaylarında artık delillerle ilgili bir tartışma söz konusu olacak gibi, konuyu maalesef farklı bir yöne çekiyorlar. Bununla alakası söz konusu değil” dedi.

‘YARGI SÜRECİNDE EN DOĞRU KARAR ÇIKACAKTIR’

Bakan Tunç, Fatih Terim fonu vurgunu olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok kişinin dolandırıldığı fon vurgununa ilişkin de “İddianamade 7 sanık var. 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu, yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır” değerlendirmesini yaptı.