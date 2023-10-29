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Adana’da koca vahşeti: Hamile eşini öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 4 aylık hamile Hatice Demir, kocası Emrah Demir tarafından boğularak öldürüldü.

Yayınlanma: 12:56 - 29 Ekim 2023 Güncellenme:
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Adana’da koca vahşeti: Hamile eşini öldürdü

Adana’da 4 aylık hamile eşi Hatice Demir (21) ile kavga eden Emrah Demir (27), sokağa çıkıp ‘Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına ‘Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatice Demir ile Emrah Demir

Sağlık ekibi, Hatice Demir'in öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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