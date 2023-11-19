AFAD’dan il il yağış ve fırtına raporu: Toplam 1336 ihbar alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelindeki yoğun yağışlarla ilgili son durumu paylaştı. AFAD, ülke genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu toplamda 1336 ihbar alındığını duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesi üzerinden, ülke genelindeki yoğun yağışlarla ilgili son durumu aktardı.

“TOPLAMDA 1336 İHBAR ALINMIŞTIR”

AFAD’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 20 Kasım 2023 tarihlerinde 17 ilimiz için turuncu uyarı, 16 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Türkiye genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu şu ana kadar toplamda 1336 ihbar alınmıştır.

* Uyarı verilen illerde kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir. Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD müdürlüklerine mesaj formu ve SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu turuncu ve sarı uyarı verilen illerden belirli periyotlarla bilgi alınmaktadır.

ZONGULDAK

* Yaşanan olumsuz hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bölgede aşırı yağış ve fırtına meydana gelmiştir. Olumsuz meteoroloji durumundan 3 gemi etkilenmiştir.

* Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahi Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmaları süratle başlatılmıştır.

* Ekipler tarafından yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere;toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır.

* İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

* AFAD Başkanımız Vali Sn. Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.

* İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 110 çağrı (çatı uçması, mahsur kalma, heyelan, sel/su baskını ve elektrik kesintisi) ulaşmıştır.

* Zonguldak il genelinde sel ve taşkından etkilenen 74 kişi AFAD, İtfaiye ve Jandarma tarafından kurtarılmıştır.

* Karadeniz Ereğli İlçesi Cezaevinde sel nedeniyle tedbiren 39 mahkum Düzce L Tipi Cezaevine nakledilmiştir.

* Zonguldak Ereğli istikametinde Terzi köyü mevkii Zonguldak yönüne doğru, Karayolları Bakımevi mevkii her iki yöne, Şehitlik mevkiinde Zonguldak yönüne doğru heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmış, yolu açma çalışmaları devam etmekte olduğu bilgisi alınmıştır.

* Zonguldak Ankara yolu Dorukhan Tüneli Mengen mevkiinde tır ve yola ağaç devrilmesi sonucu ulaşıma 2 saat kapanmış, şu an itibarıyla Zonguldak Ankara yolu açılmıştır.

İSTANBUL

* 18.11.2023 tarihinde İstanbul il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu, 112 Acil Çağrı Merkezine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi komuta merkezine çok sayıda ihbar (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, direk, tabela devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) ulaşmıştır.

* Alınan ihbarlara ekipler tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle Bursa ve Bandırma seferleri karşılıklı olarak, deniz otobüsleri Eminönü- Mudanya, Eminönü Armutlu, Mudanya-Sirkeci seferleri iptal edilmiştir. İDO deniz otobüsleri seferleri ve BUDO deniz otobüs seferleri iptal edilmiştir.

İZMİR

* 18.11.2023 tarihinde İzmir il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldiği öğrenilmiştir. İzmir İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 265 su baskını, 5 ağaç devrilmesi, 3 çatı uçması ve 1 istinat duvarı yıkılması olmak üzere 274 ihbar alınmıştır.

* Meydana gelen su baskınlarına İzmir İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. Yağış ve fırtına sebebiyle gün içinde ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderilmiş olup vapur ve feribot seferlerine tekrar başlanıldığı bildirilmiştir.

MANİSA

* 18.11.2023 tarihinde Manisa il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu su baskını meydana gelmiş, Manisa İl AFAD'dan alınan bilgiye göre toplamda 20 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Manisa İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.

AYDIN

* 18.11.2023 tarihinde Aydın il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, toprak kayması, ağaç devrilmesi ve çatı uçması meydana geldiği bildirilmiştir. Aydın İl AFAD'dan alınan bilgiye göre toplam 10 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Aydın İl AFAD, İtfaiye, Jandarma, Karayolları ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.

BALIKESİR

* 18.11.2023 tarihinde Balıkesir il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, çatı uçması ve mahsur kalma meydana geldiği öğrenilmiştir. Balıkesir İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 176 su baskını, 13 araç zararı ve 2 çatı uçması olmak üzere toplam 191 ihbar alınmıştır.

* Söz konusu olaylara Balıkesir İl AFAD, İtfaiye, BASKİ, Jandarma ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir. Bahçelievler mahallesinde bulanan bir evin zemin katını su basması sonucu 3 vatandaşımız mahsur kalmış olup, Balıkesir İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldıkları bildirilmiştir.

MERSİN

* 18.11.2023 tarihinde Mersin il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir. Mersin İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 292 su baskını, 2 yıldırım düşmesi, 1 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi, 1 trafik kazası ve 9 toprak kayması olmak üzere toplam 312 ihbar alınmıştır.

* Meydana gelen su baskınlarına Mersin İl AFAD, İtfaiye, MESKİ, Karayolları ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir. Yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana gelen yolların Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığı bildirilmiştir.

KOCAELİ

* 18.11.2023 tarihinde Kocaeli il genelinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları nedeniyle 343 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Kocaeli İl AFAD, İtfaiye ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.

* 19.11.2023 tarihinde Kocaeli ilinde lokal bazlı, yer yer kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskını/taşkını, logar taşması, mazgal tıkanıklığı olayları meydana geldiği öğrenilmiştir. Kandıra Kurtyeri Deresinin taşması sonucu mahsur kalan 6 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

HATAY

* 19.11.2023 tarihinde Hatay il genelinde aşırı yağışlar nedeniyle 30 ihbar alınmıştır. Su baskını meydana gelen konteyner kentlere Hatay İl AFAD ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirilmiştir.

ADIYAMAN

* 18.11.2023 tarihinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 2 konteyner kentte su baskını olduğu bildirilmiş olup müdahale çalışmalarına devam edilmektedir.

* 19.11.2023 tarihinde Adıyaman Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde 1 vatandaşın çadırının çöktüğü ve tahliyesinin yapıldığı bilgisi alınmıştır.

MALATYA

* 19.11.2023 tarihinde Malatya il genelinde bulunan konteyner kentlerde 4 konteyner su basması, 3 tane çatı uçması ihbarı bildirilmiştir.

GAZİANTEP

* 19.11.2023 tarihinde Gaziantep il genelinde bulunan konteyner kentlerde 5 konteyner su basması ihbarı bildirilmiştir.

BURSA

* 18.11.2023 tarihinde Bursa İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 7 su baskını ve 3 toprak kayması, 1 istinat duvarı çökmesi ve 1 metruk binanın bitişik nizam müstakil bir evin üzerine doğru kayması olmak üzere toplam 12 ihbar alınmıştır. Meydana gelen su baskınlarına Bursa İl AFAD, İtfaiye, Karayolları, Belediye ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir.

* Yağışlar sonucu Kestel ilçesi Velinimet mahallesinde bir yolun çökmesi sonucu istinat duvarının kısmen yıkıldığı ve etrafındaki araçlara zarar verdiği bilgisi alınmıştır. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri alınmış olup, zarar gören araçların kurtarıldığı bildirilmiştir.

TEKİRDAĞ

* 19.11.2023 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 1 çatı uçması; ağırlıklı olarak Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ağaç devrilmeleri meydana geldiği öğrenilmiştir. Söz konusu olaya Tekirdağ İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirilmiştir.

KIRKLARELİ

* 19.11.2023 tarihinde Kırklareli ili genelinde kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

ANTALYA

* 19.11.2023 tarihinde Antalya ilinde gece saatlerinde yağış sonucu Side Limanı'nda 1 teknenin battığı ihbarı alınmıştır.

YALOVA

* 19.11.2023 tarihinde Yalova Altınova tersaneler bölgesinde bakımda bulunan bir gemi halatının kopması nedeniyle karaya oturmuştur. Son alınan bilgiye göre gemide 11 personel bulunmaktadır. Rüzgar hızının azalmasını takiben itfaiye aracı ile kurtarma çalışması yapılacağı bildirilmiştir.

BOLU

* 19.11.2023 tarihinde Bolu ilinde aşırı yağışlar sonucu 9 aracın mahsur kaldığı, ağaç devrilmesi sonucu yol kapanması ihbarı bildirilmiş olup kar yağışı devam etmektedir. Yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan araçlara müdahale edilmektedir.

* Bolu Tünelini İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan bölgesinde tedbiren, tünel boyunca sağ şerit heyelan bölgesine kadar kapalı olduğu bildirilmiştir.

GÜMÜŞHANE

* 18.11.2023 tarihinde Gümüşhane il genelinde kar yağışı sonucu 3 ihbar alınmıştır. Bir araçta mahur kalan kişilerin Gümüşhane İl AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

BİNGÖL

* 19.11.2023 tarihinde Bingöl ilinde yoğun yağış sonucu Bağlıisa köyünde sel felaketi nedeni ile 2 vatandaşın mahsur kaldığı kurtarma çalışmaları neticesinde, dere ıslahı çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

DİYARBAKIR

19.11.2023 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde yoğun yağış sonucu sel felaketi nedeni ile 1 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi alınmıştır.

* AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalar sonucu vatandaşın ağır yaralı olarak 112 birimlerine teslim edildiği bilgisi alınmıştır.”