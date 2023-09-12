Akbelen’deki kamp alanı zorla boşaltılıyor

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanlarını korumak için köylüler ve çevrecilerin iki yıldır nöbet tuttuğu kamp alanı, jandarma tarafından boşaltılıyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanlarını korumak için mücadele eden köylüler ve çevrecilere, bugün bir şok daha yaşatıldı.

Sabah erken saatte bölgeye gelen jandarma ekipleri, Akbelen ormanındaki, çevrecilerin ve köylülerin kullandığı kamp alanına girişleri engelledi.

Jandarmanın, kamp alanındaki, köylülere ve çevrecilere ait eşyaları araçlara yükleyerek buradan götürmeye başladıkları belirtildi.

Jandarma ekiplerinin cep telefonları ile iletişimi kesmek için de bölgede jammer çalıştırdıkları öğrenildi.

“KAMPTA KALANLARIN AZALMASI FIRSAT BİLİNDİ”

Çevreciler ve köylüler, son günlerde alanda bulunanların sayısının azalmasını fırsat bilen şirket tarafından, sabah erken saatte jandarmaya baskın yaptırıldığını öne sürdü.

“BU KADINLARIN YÜZLERİNİ UNUTMAYIN”

Akbelen ormanındaki kamp alanına girişlerine izin verilmeyen köylüler, yıllardır burada topraklarını korumak için mücadele ettiklerini, kimseye bir şey yapmadıklarını söyleyerek jandarmaya, “Siz de bu katliama ortak oldunuz” diyerek tepki gösterdi.

Bazı kadınlar da “Akşam eve gidince hanımlarınıza, çocuklarınıza ne diyeceksiniz” sözleriyle tepkilerini sürdürdü.

Köylü kadınlar “Şurada toprağımızın derdindeyiz, başka bir şeyin derdinde değiliz. Hepinizin çocukları için, hepiniz için uğraştık. Kaç senedir uğraştık burada” diyerek ağladı.

Köylü kadınlar kendilerinin görüntülerini çeken jandarma görevlilerine de “Çekin, hepiniz çekin. Bu kadınların yüzlerini unutmayın” diye seslendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akbelen ormanları ve toprakları için mücadele eden köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, dün kamp alanında tek başına kalan yaşam savunucularından Bursa Su Kolektifi'nden Ahmet Tatar’ın, jandarma tarafından gözaltına alındığını söyledi.

ALANDAKİ KONTEYNER İÇİN CEZA KESİLMİŞTİ

Özel mülkiyet olan Hasan Demirağ'a ait kamp alanında bulunun konteyner için bir süre önce Milas Belediyesi tarafından 5 bin lira para cezası kesilmişti.

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