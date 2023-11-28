AKOM İstanbul’da fırtınanın saatini erkene çekti

AKOM, İstanbul'daki hava durumuna ilişkin uyarısını güncelledi. 22.00 olarak beklenen fırtınanın saati 20.00 olarak değiştirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte bu akşam beklenen fırtınaya ilişkin yeni açıklama yaptı.

Buna göre; İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM verilerine göre akşam saat 20.00 ile yarın (Çarşamba) 15.00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Avrupa yakasında Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinin yoğun yağış alacağı tahmin ediliyor.

THY 56 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Bu akşam şiddetini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; “28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

ORTA AKDENİZ ÜZERİNDEN

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren bölgemize Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Sistemin etkisi ile rüzgârın bu akşam (20.00) güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetleneceği, Çarşamba (Yarın) öğle saatlerine (15.00) kadar kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, sonrasında sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (Yarın) öğle saatlerinden (12.00) itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli şekilde (30-50kg/m2) etkili olması bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUNMALI

Bu akşam saatleri (20.00) ila yarın (Çarşamba) sabah saatleri (15.00) arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

DALGALAR KAYALARI DÖVDÜ

Öte yandan İstanbul’da öğlen saatlerinde bazı bölgelerde lodos etkili olurken, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece sahilinin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan yüksek dalgalar kıyı kesimlerindeki kayalıkları aştı.

BOĞAZ’DAKİ CAMİ HASAR ALDI

Diğer taraftan İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi’nin avlusunda hasar meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camisi’nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü. Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi.

Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi. Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı. (DHA-AA)