AKOM uyarmıştı! İstanbul’da rüzgar nedeniyle 3 tekne battı

Meteoroloji ve AKOM'un fırtına uyarısı verdiği İstanbul'da kuvvetti rüzgar nedeniyle Pendik Sahili'nde demirli üç tekne battı. Bir tekne ise kayalıklara çarparak zarar gördü.

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İstanbul’da dünden bu yana etkisini yeniden arttıran kuvvetli rüzgar ve dalgalar bugün de devam ediyor.

Pendik Sahili’nde tekne sahipleri teknelerinin başında bekleyerek olumsuz durumlara karşı önlem almaya çalıştı. Ancak sahilde demirli teknelerden 3’ü şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Bir tekne ise kayalıklara çarparak zarar gördü.

Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, şunları kaydetti:

“Şu anda halihazırda burada 300’e yakın teknemiz var. Ve bunların içerisinde batanlar ve ciddi derecede maddi hasar yaşayan arkadaşlarımız var. Şu an 3 tane teknemiz battı. Kurtaramadık onları. Birkaçını buradan kurtardık. Daha güvenli diye marina tarafında tonozladık.

Günler öncesinden bunların uyarılarını aldık ve herkese teknesi olan arkadaşlara bunun önemini belirten mesajlarımızı çektik biz. Bununla ilgili tonozlama sistemlerimizi kuvvetlendirmeye çalıştık.

Fakat ulaşamadığımız bazı arkadaşlarımız da oldu. Burada olmayan veya dışarıda olan arkadaşlarımız sıkıntı yaşayanlar bunlar. Ama deniz ve dalga daha kuvvetli geldiğinden dolayı batmalar yaşandı”