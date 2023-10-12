AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve Saadet Partisi’nden ortak bildiri
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yapılan genel görüşmenin kapalı oturumu sona erdi. Kapalı oturum yaklaşık 3 saat sürdü.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumunun ardından Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla hazırlanan ortak bildiriyi okudu. Bildiride şu ifadeler yer aldı;
*Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz.
*Gazze’de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail’i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz.