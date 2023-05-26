AKP talep etti, CHP’ye led ekran yasağı getirildi

Bursa Osmangazi İlçe Seçim Kurulu, AKP'nin talebini kabul ederek, CHP'nin Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranı yasakladı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da AKP’nin talebi üzerine CHP tarafından Kent Meydanı’nına kurulan dev ekran, Osmangazi İlçe Seçim Kurulu kararı ile yasaklandı. Kararın CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefet şerhine karşın oy çokluğuyla alındığını belirten CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, “Alınan kararın içeriğine bakıldığında sudan sebeplerle itiraz edildiğini, Kent Meydanı Bursa Valiliği'nce ilan edilen resmi miting alanı olmasına karşın, bu gerçek göz ardı edilerek LED ekran kurulumunun yasaklandığını görüyoruz. Bu kararın hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

CHP İl Başkanlığı Kent Meydanı'na kurduğu LED ekrandan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantılarındaki konuşmalarından kesitlerin yanı sıra sosyal medyada Babala TV'de yaptığı konuşmalar yayınlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yayınlandığı andan itibaren ilk 24 saatte 20 milyon görüntüleme alan programındaki konuşmalarının “sadece karalama niteliği taşıdığı” iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüşen Osmangazi İlçe Seçim Kurulu, görüntülü propagandanın sadece seçim bürolarında yapılabileceği gerekçesiyle CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefetine rağmen, oy çokluğuyla karar alarak dev ekranı yasakladı.

“PROPAGANDA HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, alınan kararın hukuki değil siyasi olduğuna inandığını belirterek şöyle konuştu:

“Devletin her türlü imkanını hukuksuzca sonuna kadar kullanan AKP iktidarının, muhalefetin varlığına bile katlanamadığını zaten biliyoruz. Teknik imkan ve yöntemlerden yararlanarak propaganda yapma hakkımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Hukukçularımızla bu karara karşı atılacak adımları ele alıyoruz. Dev ekranda gösterilen içeriği, sosyal medyada ilk 24 saatte 20 milyon kişi izledi. Bu içerikten neden rahatsız olduklarını anlamak için bu sayı yeterlidir. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi, bu yasakçı zihniyetle özgür Türkiye seçenekleri arasında geçecektir. Vatanını seven 28 Mayıs'ta sandığa gitsin.”

ELEKTRİĞİ KESMİŞLERDİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik montajlı videolara karşılık vermek için CHP’nin Bursa Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekranın elektriği, dün AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin talimatıyla kesilmiş, tepkiler üzerine 2 saat sonra ekrana yeniden elektrik verilmişti. Mudanya’da ise ekranda Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu sırada AKP seçim aracından yüksek sesle müzik yayını yapılmıştı.

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