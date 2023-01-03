AKP ve MHP’liler de ‘Enflasyon yüzde 170’in üzerinde’ diyor

Metropoll Araştırma'nın halkın enflasyon algısını ölçtüğü ankette vatandaşın büyük bölümü "Yıllık enflasyon yüzde 170 ve üzerinde" dedi. Ankete katılan AKP ve MHP'lilerin çoğunluğu da yıllık enflasyonu yüzde 170 ve üzerinde gördüğünü belirtti.

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Aralık 2022 araştırmasından sonuçları paylaştı.

HALKIN ENFLASYON ALGISI ÖLÇÜLDÜ

Halkın 2022 yılı enflasyon algısının ölçüldüğü araştırmada vatandaşa “Sizce 2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?” diye soruldu. Ankete katılanların büyük bölümü (%47,5) ‘Yüzde 170 ve üzeri’ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 24,2'si ise yıllık enflasyonun yüzde 84 olduğunu düşünüyor.

DİKKAT ÇEKEN CEVAPLAR

Yapılan araştırmada AKP ve MHP'lilerin verdiği cevaplar da dikkat çekti. Ankete katılan AKP ve MHP'lilerin çoğunluğunun yıllık enflasyonun yüzde 170 veya üzerinde hissettiği sonucu ortaya çıktı.