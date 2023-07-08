AKP’li başkanın kardeşinin kaçak villası 1 yıldır yıkılmıyor

Hamurların pişmesine izin vermeden fırın yıkıp, mahkeme kararını beklemeden vatandaşların evlerini yıkan Gaziantep’in Şahinbey Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tahmazoğlu’nun iş insanı kardeşi Beyhan Tahmazoğlu’nun Fırat Nehri’ne sıfır noktada yaptığı kaçak villası, AKP’li Nizip Belediyesi tarafından bir yıldır yıkılmıyor.

Ahmet KAYA

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Türkiye’nin en fazla arsa satan belediyeleri arasında en üst sıralarda yer almasının yanı sıra, adı birçok olumsuz olayla gündeme gelen Şahinbey Belediyesi, 2012’de Dumlupınar ve Kıbrıs Mahallesi için acele kamulaştırma kararı aldı.

Bir vatandaşın başvurusu üzerine Dumlupınar bölgesindeki acele kamulaştırma kararı 2016’da Danıştay İdari Davalar Kurulu tarafından iptal edildi.

Bunun üzerine bazı vatandaşlar Kıbrıs Mahallesi’ndeki acele kamulaştırma kararının iptali için yargıya başvurdu.

Kıbrıs Mahallesi’nde de aynı kararın çıkabileceği endişesiyle Şahinbey Belediyesi, bu mahallede yıkım yapılacak yerlerin boşaltılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye, bu kapsamda fırın ve üstünde 4 katlı evi bulunan Mehmet Yılmaz’dan işyerini boşaltılmasını talep etti.

Ancak Yılmaz yargı sürecinin devam ettiğini, Dumlupınar Mahallesi için verilen iptal kararının Kıbrıs Mahallesi için de emsal olduğunu savunarak tahliyenin bir süre ertelenmesi talebinde bulundu.

BELEDİYE APAR TOPAR YIKTI

Bu sırada Mehmet Yılmaz’ın açtığı yürütmenin durdurulması davasını gören Danıştay 6. Dairesi bu istemi kabul ederek, 2017 yılının Mayıs ayında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak, kararın tebliği 2 ay gecikince, Şahinbey Belediyesi ekipleri polis desteğiyle Mehmet Yılmaz’a ait fırına geldi.

Bu sırada fırında bulunan pişirilme aşamasına gelen hamurlar dahil her şey, polis desteğiyle zabıta tarafından boşaltılarak yedi emine teslim edildi.

DANIŞTAY KARARI GEÇ TEBLİĞ EDİLDİ

Danıştay 6. Dairesi yıkımdan önce yürütmeyi durdurma kararı vermesine karşın, Şahinbey Belediyesi’nin apar topar ev ve işyerlerini yıkmaya dayandığı acele kamulaştırma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Ama bu karar kesinleştiğinde vatandaşın binası çoktan yıkılmıştı. Acele kamulaştırma sırasında Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kamulaştırılan taşınmazlar için belirlenen 676 bin 299 TL’lik ödeme, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 833 bin 322 TL olarak kararlaştırılıp, aradaki 157 bin TL’nin Şahinbey Belediyesi tarafından davacıya ödenmesine hükmetti.

YAĞMURDA YAĞIŞTA EVLERİ YIKILDI

Adı 70 milyon TL’ye okçuluk tesisi kurulması ve kaçak olarak yapılan camide inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın yaşamını yitirmesiyle duyulan Şahinbey Belediyesi’nin tepki çeken bir başka yıkımı ise Boğaziçi Bulvarı’nda yaşandı.

Bulvardaki evleri yıkılan ve belediyenin gerçek değerlerinin çok altında kamulaştırma bedeli önerdiği ileri sürülen vatandaşlar, belediyeden yargı sürecinin tamamlanmasını istedi.

Ancak, polis zabıta eşliğindeki ekipler yargı kararını beklemeden yağmur, yağış dinlemeden vatandaşların evlerini yıktı.

AKP’Lİ BAŞKANIN KARDEŞİNE KIYAK

AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir taraftan yürütmeyi durdurma kararı verilen mahkeme kararının tebliğ edilmesini beklemeyip apar topar yıkım ekibiyle fırındaki hamurları müsadere ettirip yıkarken, diğer yandan da mahkeme kararının beklenmesini isteyen, taşınmazları kamulaştırılan vatandaşların açtığı dava ile ilgili mahkeme kararının beklenmesi isteğine kulak tıkadı.

Bu da yetmezmiş gibi sosyal medya hesabından “Canlı yayında yıkım” çağrısında bulunup “Çekirdeklerinizi unutmayın” tavsiyesi de verdi. İnsanların yağışta evsiz kalmalarına neden olan yıkımla ilgili AKP’li Başkan Tahmazoğlu’nun “Çekirdekli canlı yayınlı yıkım” daveti tepkiyle karşılandı.

“AKP ADALETİ BU”

Süreci takip eden Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li eski Meclis Üyesi Uğur Kalkan, AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na tepki gösterdi.

Şahinbey Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Tahmazoğlu’nun iş insanı kardeşi Beyhan Tahmazoğlu’nun Fırat Nehri’ne sıfır noktada yaptığı kaçak villasının durumunu da CİMER’e sordu.

Konuyla ilgili CİMER’e yaptığı başvurulara verilen cevaplarda, bu bölgeden sorumlu olan AKP’li Nizip Belediyesi’nden bu binanın kaçak olarak yapıldığını ve ceza kesildiğini, yıkılacağı yanıtını alan Kalkan, dar gelirli insanların evlerinin yerle bir edilmesindeki hızın, AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kardeşi Beyhan Tahmazoğlu için kullanılmadığını, yaklaşık bir yıldır kaçak villanın yıkılmadığını vurguladı.

“BEN BAŞKANIN YERİNDE OLSAM KENDİM YIKARIM”

Bir yıla yakın süredir başkanlığını Mehmet Sarı’nın yaptığı AKP’li Nizip Belediyesi’nin Fırat Nehri’ne sıfır noktadaki kaçak villanın yıkılması için adım atmadığını ifade eden Kalkan tepkisini şöyle dile getirdi:

-Bu villa hem Gaziantep, hem ülke gündemini işgal etti. Burayla ilgili Nizip Belediyesi kaçak işlemi yapıp ceza keserek yıkım kararı aldı.

-Böyle bir karar alınmasına rağmen bu haberlere kaçak villanın inşaatına yönelik haberlere engelleme getirildi.

-Daha sonra, gazeteciler ifadeye çağırıldı. Şahinbey Belediye Başkanı’nın görev yaptığı Kıbrıs Mahallesi’nde bir fırında ekmeklerin pişmesi bile beklenilmeden o ekmekler, hamurlar dışarıya çıkarılarak yıkım yapıldı.

-Yine Boğaziçi Bulvarı’nda kentsel dönüşüm kapsamında belediye başkanı vatandaşın evini başına yıkarken diğer vatandaşlara da, ‘Biz burada yıkım yapacağız. Çekirdeklerinizi hazırlayın’ çağrısında bulundu.

-Bir yanda bu işlemler yapılırken, diğer yandan soyadı Tahmazoğlu olan ailenin kaçak olduğu belediye kararıyla da onaylanmış villasına kimse karışamıyor.

-Bu villa bir yıldır bu şekilde bekliyor. Bu ülkede soyadı Tahmazoğlu olan kişilerin bir ayrıcalığı mı var da bu villa bir yıldan beri yıkılmayı bekliyor ya da kimse yıkmaya cesaret edemiyor.

-Ben Şahinbey Belediye Başkanı’nın yerinde olsam cebimden harcar kardeşimin kaçak villasını kendim yıkardım.

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