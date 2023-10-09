AKP’li belediye kahramanın adını sildi

AKP ve MHP’li üyelerden oluşan Tokat’ın Sulusaray Belediyesi’nin Meclisi, şehit Ömer Halisdemir’in adını kaldırdığı caddeye eski belediye başkanı Şahin Hasgül’ün adını verdi.

İsmail AKDUMAN

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinin AKP'li belediyesi 15 Temmuz'un sembol ismi Ömer Halisdemir, Padişah Yavuz Sultan Selim ve ünlü kaptan Barbaros Hayreddin Paşa'nın adını taşıyan sokakların adlarını değiştirdi.

BAŞKAN İSİMLERİ VERİLDİ

Yapılan oylamada Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'ne 4 dönem ilçede belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün, Yavuz Sultan Selim Sokağı'na eski belediye başkanlarından İbrahim Turgut'un, Barbaros Sokağı'na da yine eski başkanlardan Nazım Bıldırcın'ın adı verildi. Yapılan isim değişiklikleri Kaymakamlık ve Valiliğe gönderildi. Valilik onaylarsa cadde ve sokak isimleri değişecek.

Sulusaray Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Necmettin Coruk dahil, toplam 10 üyeden oluşuyor. Mecliste muhalefet partili meclis üyesi ise bulunmuyor. Cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi için yapılan oylamaya, MHP'li üye Mehmet Şanlı katılmadı. Diğer MHP'li üyeler Namık Bıldırcın ile Dursun Sunar, AKP'li 7 meclis üyesi ile isim değişikliğine ‘evet' dedi.

ŞEHİDİMİZE HAKARET

İsim değişikliklerine vatandaşlar tepki gösterdi. Değişikliği “15 Temmuz şehidine hakaret” olarak nitelendiren vatandaşlar, “Eski belediye başkanlarının adını yaşatmak istiyorsa başka yerler bulsun. Park, bahçe, yeni sokaklar yapsın. Bu hem atalarımıza hem de şehidimize hakarettir” ifadelerini kullandı.

VEFASIZLIĞA İMZA

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbenin yönünü değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'e yapılan vefasızlık Belediye Meclisi'nden geçti ve karar Kaymakamlığa gönderildi.