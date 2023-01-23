AKP’li belediye suda zamlı tarifeyi bir ay önce uyguladı

Denizli'de yeni yılda su zamlı tarifeden abonelerine verilmeye başlandı. Fakat AKP'li büyükşehir belediyesi Aralık tüketimini de zamlı tarifeden faturalandırdı.

Selami AYDIN

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Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı DESKİ'nin 25 Kasım'da yapılan bütçe görüşmeleri sırasında 2023 yılında uygulanacak su tarifeleri yeniden belirlendi. Konut ve ticari abonelerin kullandığı suyun tonuna yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Zamlı tarifeye AKP ve MHP'li belediye meclis üyeleri onay verdi CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ‘ret' oyu kullandı. 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni tarifede mesken abonelerinin kullandığı 12 tona kadar olan suda 8 lira 18 kuruş olan fiyat 11 lira 4 kuruşa çıkarıldı. 13-35 ton arası suyun tarifesi ise 16 lira 62 kuruştan 22 lira 44 kuruşa yükseltildi.

‘ESKİ KULLANIMA YENİ TARİFE'



Fakat sayaçların okunma tarihi belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Tüketicilerin Aralık ayı kullanımları sayaçlar 2 Ocak'tan itibaren okunmaya başlandığı için yeni tarifeden fiyatlandırıldı. Aboneler zamlı faturaları bir ay önce alınca CHP Meclis Grup Başkanvekili Himmet Keysan konuyu gündeme getirdi.

Söz alan Keysan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a; “Aralık'ta kullanılan sular zamlı tarifeden mi hesaplandı?” sorusunu yöneltti. Zolan ise yanıtında; “Eski tarifeden işlem için sayaçların hepsini son gün okumanız gerekir. 550 bin abonenin olduğu yerde onun takibini gerçekleştirmek mümkün değil.

Büyükşehirlerin birkaç tanesi hariç bizim yaptığımız yöntemle yapıyor. Muğla, Aydın, İzmir aynı şekilde okuyor. Yani bunların yapmış olduğu işlem, bizim yapmış olduğumuz işlem” yanıtını vererek, faturalara zamlı tarife uygulandığını kabul etti.

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