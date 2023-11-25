AKP’li belediyeden bedelsiz düğün salonu

AKP'li Niğde Belediyesi ait bir taşınmazın bedelsiz olarak Demirciler Odası'na verildiği anlaşıldı. Sayıştay denetçilerine göre söz konusu taşınmaz geçen yıl belediye bütçesinden bakım yapılarak düğün salonu haline getirildi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Niğde Belediyesi'ne ait taşınmazın herhangi bir idari işlem tesis edilmeden kullanımının bedelsiz olarak Niğde Demirciler Odası’na bırakıldığı, ayrıca bu taşınmazın düğün salonu olarak işletilebilmesi adına 2022 yılında belediye bütçesinden bakım onarım harcaması yapıldığı ortaya çıktı.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN BAKIM-ONARIM

Sayıştay'ın 2022 yılı Niğde Belediyesi denetim raporu yayımlandı. Raporda AKP'li Belediye'nin çok sayıda usulsüzlüğü yer aldı. AKP'li Niğde Belediyesi’ne yönelik yayımlanan raporda, Niğde Sanayi Sitesi’nde yer alan idareye ait taşınmazın herhangi bir idari işlem tesis edilmeden kullanımının bedelsiz olarak Niğde Demirciler Odası’na bırakıldığı belirtildi. Oda tarafından bu taşınmazın düğün salonu olarak işletilebilmesi adına 2022 yılında, belediye bütçesinden bakım onarım harcaması yapıldığı da saptandı. Raporda konuya ilişkin şu tespitler yer aldı:

2010’DAN BERİ BEDELSİZ KULLANILIYOR

– İncelemede; ‘Muhtelif Yerlerde Bina Tadilatları, Kazan Dairesi, Yeni Mezar Yerleri ve Basketbol Sahası Yapım İşi’ne ait mahal listesinde Niğde Sanayi Sitesi İlhanlı Mahallesi’nde yer alan 537 metrekarelik tek katlı bu taşınmazın yer aldığı, söz konusu taşınmaza 2022 yılı içerisinde idare tarafından toplam 479 bin 558 TL'lik imalat gerçekleştirildiği anlaşılmış olup bu imalatların yerinde görülmesi amacıyla söz konusu yere gidildiğinde ise taşınmazın Niğde Demirciler Odası tarafından kullanıldığı görülmüştür.

– Bunun üzerine yapılan araştırmada söz konusu taşınmazın 2010 yılından bu yana anılan oda tarafından bedelsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiş, 2022 yılından itibaren ise düğün salonu olarak da kullanılmak üzere gerekli tadilatların yapıldığı anlaşılmıştır.

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

Yapılan incelemede; bazı benzer mal ve hizmet alımlarının, 2022 yılı içinde muhtelif zamanlarda kısımlara bölünerek, 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile alındığı tespit edildi.

Raporda ayrıca idarenin açmış olduğu 20 adet su kuyusu için DSİ'den belge alınmadığı da yer aldı.

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