AKP’li belediyeden deprem bölgesinde tepki çeken karar

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen ilçelerden biri olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nde yapılardaki maksimum kat yüksekliği zemin+6 olarak kararlaştırıldı. Karara CHP "ret' AKP ve MHP 'evet' oyu verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında yeni yapılacak konutların kat yüksekliğinin zemin+6 olması teklifi muhalefetin tepkisine neden oldu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkanı Ramazan Yakıcı’nın başkanlığında toplanan belediye meclisi doğal afetlerin yapılaşmada etkilerini daha aza indirmek için yapı yüksekliğinin belirlenmesi adına maksimum kat yüksekliğinin zemin+6 kararının alınmasına CHP tepki gösterdi.

“İMAR VEREN BELEDİYE NEREDE?”

Deprem bölgesindeki kat yüksekliği kararına tepki gösteren CHP’li Yeşilyurt Belediye Meclis üyesi Günnur Tabel, şöyle konuştu:

-Öncelikle 6 Şubat depreminde neden bu kadar yıkım ve can kaybı yaşadığımızı, yapılan hataları görerek gerekli dersleri çıkarmadan, ilk iş olarak bu şekilde kat yüksekliğine karar verilemez.

-Önce sorunlar masaya yatırılmalı; neden niçin bu kadar yıkım oldu bu tartışılmalıydı ve bunun sonucuna göre çalışma yapılmalıydı.

-Geçmiş dönemlerde imar durumunu belediyeler verir, projeleri belediyeler inceler, yapı denetim olmadan önce belediye kontrol edip belediye teslim alırdı.

-Yapı denetim çıkınca denetimi yapı denetim ve şehircilik il müdürlüğü kontrol edip, belediye teslim alırdı.

-Eskiden tarım alanlarının imara açılması, kat yükseklikleri ve yoğunlukların rastgele verilmesine rağmen, bu depremden sonra gördük ki tek suçlu yüklenici ve mühendislermiş, sadece onlar tutuklandı.

-Oysa imara açan belediye, imar durumunu veren belediye, tüm kontrolleri yapan ve teslim alan belediyeler ve şehircilik il müdürlüğü nerede, öncelikle bunu sormak lazım.

“5 KAT DİYE AÇIKLAMA YAPILDI ŞİMDİ 7 KAT DİYE KARAR ÇIKIYOR”

-Bu depremden ders çıkarıp bu büyük felaketi imar açısından fırsata çevirmek lazım diye düşünüyoruz.

-Önümüzde ilçemizin 50-100 yılını planlayacağımız bir fırsat varken, bu şekilde 12 kattan 7 kata indirdik demekle olmaz. Aradan 9 ay geçti, bu sürede belediye ilçenin ada ada planlarını çalışıp zemin etüdüne göre planlama yapmalıydı.

-Yeşilyurt imar komisyonu 15 gün önce 5 kat diye açıklama yaptı, şimdi 7 kat diye karar çıkarıyor bir ay sonra 10 kata da çıkarırlarsa şaşmayın. Zemin +4 kat taahhüdünü herkesten önce AKP Genel Başkanı dile getirdi, Çevre ve Şehircilik Bakanı da her ağzını açtığında bu konudan geri adım atılmayacağını söyledi. Şimdi ne değişti de zemin +7 kat için çaba gösteriliyor.

“PARTİNİZİN GENEL BAŞKANI’NA KARŞI MÜCADELE”

-Bu mücadele aynı zamanda partinizin genel başkanına karşı da bir mücadeleye dönüşmüşe benziyor. Sizleri anlamakta zorluk çekiyoruz.

-Şunu özellikle belirtmek istiyorum, tek sorun kat yüksekliği değil, doğru bir planlama olması gerekir, böyle müteahhitin, vatandaşın, isteğine göre planlama yapılmaz, bu günkü durumumuzun en büyük sebebi kişilerin isteğine göre yapılan planlamadır.