AKP’li belediyenin VIP araç merakı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, envanterindeki bir minibüsü VIP şekilde modifiye edecek. Bu işlem için bile 920 bin lira ödenecek.

Deniz AYHAN

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Kamuda Tasarruf Tedbirleri genelgesine rağmen, AKP'li belediyeler para saçıyor. AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi envanterindeki bir minibüsü VIP şekilde modifiye ettirecek. 2016 model Mercedes Sprinter minibüse VIP revizyonu yapılması için ihale düzenledi. 26 Ekim'deki ihaleye tek başına katılan Zorlu Oto Döşeme Metal Ahşap İşleri Firması ile 920 bin TL'lik sözleşme yapıldı. Revizyon işleminin bir ayda tamamlanıp aracın belediyeye teslim edileceği belirtildi.

Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılı başında da piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon TL olan, 2022 model Audi A8 Long marka lüks makam aracı satın almıştı. Makam aracıyla geçirdiği kazanın ardından Başkan Demir için Haziran 2023'te ise kırmızı renk TOGG tahsis edilmişti. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eski CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, belediyenin borcunun 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle 3.7 milyar TL olduğunu açıklamıştı.