AKP’li vekilin cumhuriyet paylaşımı tepki çekti

Tüm ülke Cumhuriyet coşkusu yaşarken AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'den tepki çeken bir paylaşım geldi...

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Doğudan batıya ülkenin her karış toprağında dün Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. 81 ilin her sokağında 100. yıl coşkusu yaşanırken özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir görkemli kutlamalara sahne oldu.

İstanbul’da resmi kutlamaların adresi ise Vatan Caddesi ve İstanbul Boğazı oldu. İstanbul Boğazı Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini şahit oldu. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kuvvet komutanları resmi geçiti Vahtettin Köşkü’nden izledi.

Sokaklar kadar sosyal medayada kutlama coşkusuna sahe oldu. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle milyonlarca paylaşım yapıldı.

O paylaşımlardan biri de AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir’de aitti. Ancak Aydemir’in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

“SİZ ZUMBA VE VALSLA OYALANADURUN…”

İstanbul Boğazı’ndaki resmi geçite ait fotoğrafları paylaşan AKP’li vekil Cumhuriyet Bayramı klasiği olan Cumhuriyet balolarına gönderme yaparak “Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam” ifadelerini kullandı.

Aydemir’in “Siz” “Biz” ayrıımı yaptığı bu paylaşımının altına binlerce kullanıcı tepki mesajı yazdı. İşte O mesajlardan bazıları:

* Ak Parti Ankara Milletvekili Sn. Zehranur Aydemir’e tüm milletin siyaset üstü bir noktada kırmızı beyaza dönüşerek coşkuyla kucaklaşması rahatsızlık vermiş. “Siz biz” söylemi ihtiyacı baş göstermiş.

* Ve AKP şaşırtmıyor cumhuriyeti, Atatürk'ü ve cumhuriyeti kutlayanları hedef almayı sürdürüyorlar.

* Zehra hanım siz milletvekili, milletinvekilisiniz. maaşınızı ödeyen millete siz biz çekemezsiniz. ayrıca siz biz çektiğiniz herkesin en az sizin kadar payı var bu fotoğraftakilere.

* Bi ara da 23 Nisan’a 19 Mayıs’a alternatif organizasyonlarınız vardı.. adı da şeydi; Türkçe Olimpiyatları….sonu benzemesin.