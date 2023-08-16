AKP’li vekilin iki kardeşi FETÖ şüphelisi çıktı

AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, iki kardeşinin FETÖ bağlantısı bilindiği halde, partide yönetici ve aday yapıldı.

Zekeriya ALBAYRAK

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AKP'den Çanakkale milletvekili seçilen Ayhan Gider'in iki kardeşinin de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Binlerce kişi FETÖ ilişkisi nedeniyle işinden olurken, AKP'li Gider'e dokunan olmadı, AKP'de hızla yükseldi. Ayhan Gider'in kardeşi Aydın Gider, 1. sınıf emniyet müdürüyken, ‘silahlı terör örgütü yönetme ve üye olma' iddiasıyla KHK ile meslekten çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 9 Haziran 2021'de gözaltına alındı

TALİMATA UYDU

Kız kardeşleri Nazife U. ise Çanakkale'de MİHR grubu adlı FETÖ yapılanması içinde yer aldı. Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in talimatından sonra 5 bin 196 lira yatırdığı belirlendi. U.'nun hesabında bakiye olmadığı ve talimatın ardından işlem yaptığı tespit edildi. Ayhan Gider, 2021'de önce AKP Genel Merkezi'nde yönetici oldu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayhan Gider'i yardımcı olarak atadı. Gider, 14 Mayıs seçiminde de milletvekili adayı gösterildi ve Çanakkale'den seçildi.

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