AKP’li Yavuz’dan ‘3 dönem kuralı’ açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, üç dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alacaklarını açıkladı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz’un açıklamalarından satır başları şöyle:

– Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart’a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.

– (DSP ve ANAP ile temaslar- HÜDAPAR’ın durumu) Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Biz bugün saat 16.00’da inşallah HÜDAPAR’ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum.

– Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017’de MKYK’ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek.

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