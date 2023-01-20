AKP’nin menüsü damak çatlattı
Ankara’daki son MYK toplantısında aralarında ‘kuzu kol tandır, kozak çam fıstıklı iç pilav ve kuzu etli keşkek’in de olduğu 17 çeşit yemek ikram edildi...
Hafta başında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında özel yemek servisi yapıldığı ortaya çıktı. Ankara‘ya 620 km uzaklıkta bulunan Balıkesir Edremit ilçesinden gelen özel bir işletmenin çalışanları, yöresel yemeklerden oluşan menüyü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li yöneticilere servis ettiler. İşletmenin sosyal medya hesabından paylaşılan menüye göre AKP'lilere şu yemekler ikram edildi:
BAŞLANGIÇ: Etli düğün çorbası. Tadımlık Edremit sepet peyniri. Mihaliç peyniri. Koyun beyaz peynir. 0,3 dizem erken hasat zeytinyağı.
ANA YEMEK: Balıkesir kıvırcık kuzu kol tandır. Kozak çam fıstıklı bademli içi pilav. Kuzu etli dövme keşkek. Edremit koyun yoğurdu.
SOĞUKLAR: Çıkrıkçı ovası kerevizi. Portakallı kereviz. Bostancı ovası lahanası. Çam fıstıklı kuş üzümlü lahana sarması. Edremit ovası yer elması. Karaoğlanlar köyü kuzu ıspanak.
SALATA: Kuzukulağı ısırgan otlu nar, ceviz ve keçi peyniri ile Eybek salata.
TATLI: Zeytinyağlı cevizli/bademli Edremit ev baklavası.
ERDOĞAN İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Aşçılar, Erdoğan'la çektirdikleri hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaştılar. Yemeği, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ricasıyla hazırladılar.