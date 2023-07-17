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Aksaray’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı

Aksaray'da işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü ağır, 24 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 10:02 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Aksaray’da kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun 248’inci kilometresinde meydana geldi.

Şırnak’tan Düzce’ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

​Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Aksaray Ankara Düzce kaza Nevşehir Niğde Sağlık Şırnak
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