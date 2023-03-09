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Akşener, Ankara’ya gelen depremzedeleri ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Ankara'ya nakledilen afetzedelerle bir araya geldi.

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Akşener, Ankara’ya gelen depremzedeleri ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde kalan depremzedeleri ziyaret eden Akşener, çocuklarla oyun oynayıp onlara sarıldı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Akşener, birkaç çocuğun eğitim masrafını üstleneceğini ve onları evinde ağırlayacağını belirtti.

ÇOCUKLARA SÖZ VERDİ

Depremzede ailelerle de yakından ilgilenen Akşener, çocuklara gelecek hafta doğum günü partisi yapma sözü verdi.

Ziyaretinin ardından Akşener, depremzede ailelerle yemek yiyip hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

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