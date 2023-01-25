Akşener’den iktidara: Eğer yapmazsanız…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara çağrıda bulundu. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil… Son kez uyarıyorum: 15 bin ziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs'tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz”

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