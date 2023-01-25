Akşener’den iktidara: Eğer yapmazsanız…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara çağrıda bulundu. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil… Son kez uyarıyorum: 15 bin ziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs'tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz”