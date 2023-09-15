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Alacak tartışmasında ağabeyini öldürdü

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki kardeş arasından başlayan alacak kavgası kanlı bitti. Fehmi Çoğala kardeşi Orhan Çoğala tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürüldü.

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Alacak tartışmasında ağabeyini öldürdü

Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi’ndeki Orduevi karşısında karşılaşan Fehmi ve Orhan Çoğala kardeşler, alacak nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Orhan Çoğala, ağabeyi Fehmi Çoğala’yı av tüfeğiyle vurup yaraladı.

Ağır yaralı olarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fehmi Çoğala tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Fehmi Çoğala’nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, Orhan Çoğala gözaltına alındı. (DHA)

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