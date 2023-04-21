Ali Babacan’dan Erdoğan’a ‘Bebecan’ yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine “Bebecan” diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Babacan, “34 yıllık üç haneli enflasyonu 2 yılda tek haneye indirirken ‘Bebecan’ idik. Paradan altı sıfır atarken ‘Bebecan’ idik. Bu ülkenin gençlerinin nasıl başarılar elde edileceğini gösterdiğim için onur duyarım.” dedi.

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CemYILDIRIM / ANKARA

Millet İttifakı, Halil İbrahim Sofrasını büyütüyor. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak partilerinin liderleri, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları deprem bölgesindeki 8 ilde kurulan Halil İbrahim sofralarında milletle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın durağı Diyarbakır'dı. Babacan Diyarbakır'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir zamanlar bizi hiç görmeyen, küçümseyen, yok sayan iktidar bugünlerde beni hiç dilinden düşürmüyor. Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor.

Geçenlerde tutmuş, ‘Bebecan' demiş. Ya, senin o ‘Bebecan' dediğin, bu ülkenin ekonomide en başarılı olduğu dönemde ekonominin başında olmuş bir insan. 34 yıllık üç haneli enflasyonu 2 yılda tek haneye indirirken ‘Bebecan' idik.

Paradan altı sıfır atarken ‘Bebecan' idik. Seçimden tam on yıl önce, 14 Mayıs 2013'te IMF'e son borç taksitini öderken de ‘Bebecan' idik.

Bugün de çok şükür, ben bütün gençler adına ‘Bebecan' olmaktan gurur duyarım. Bu ülkenin gençlerinin, neredeyse çocuk yaştaki gençlerinin nasıl başarılar elde edeceğini gösterdiğim için onur duyarım.

Dikkat edin, başarılardan bahsederken hep o dönem aklına geliyor. Çünkü şu anda başarı yok. Ancak eski defterleri karıştırınca başarıyı bulup gösteriyor.

Ancak eski defterleri açtığında bir bakıyor ki karşısına ben çıkıyorum. Biliyorum; çok rahatsız, kızıyor ve öfkeli. Kusura bakmasın, kendisine rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.