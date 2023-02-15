Ali İsmail Korkmaz’ın, kuzeni ve eşi depremde hayatını kaybetti

Eskişehir'deki Gezi eylemlerinde polis ve bazı kişilerce dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Hatay Antakya ilçesinde yaşayan kuzeni İsmail Korkmaz ile 8 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz, depremde hayatlarını kaybetti.

Kemal ATLAN

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında polis ve bazı kişilerce dövülüp, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra 10 Temmuz’da hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın, Hatay Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Rende Sitesi'nde enkaz altında kalan ve aynı ismi taşıyan kuzeni İsmail Korkmaz ile 8 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz’dan acı haber geldi.

Ali İsmail Korkmaz'ın Hatay’da yaşayan ağabeyi Gürkan Korkmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi Şaziye Korkmaz'ın enkaz altında hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

“BİR İSMAİL DAHA, BİR KORKMAZ DAHA”

Gürkan Korkmaz, üzüntüsünü ifade eden sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*İsmail'ler… Bir genç daha gitti Bir İsmail daha, bir Korkmaz daha… Nasıl kaldırırız bu acıyı! Nasıl alışırız, nasıl kabulleniriz! Kardeş gibiydiler, şimdi cennette birbirlerine yoldaş oldular…

*Olmadı, kurtaramadık…. Kuzenim, kardeşim, arkadaşım İsmail'i ve eşi Şaziye'yi kaybettik! 1 ay sonra bebekleri olacaktı; ne umutları, ne hayalleri vardı… Üzgünüm, öfkeliyim! Bizi ölüme terk edenleri unutmayacağız…

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