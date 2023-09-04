Anadolu’da şiddetli sağanak ve sel: 3 ölü

Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'de etkili olan sağanak yağışlar sele yol açtı. Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken 3 aylık bir bebek ise kayboldu.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar Aksaray, Kayseri ve Nevşehir'de sele neden oldu. Sel nedeniyle Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybederken, 3 aylık bir bebek ise kayboldu. Kentte sel nedeniyle Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yol yarıldı.

Yarılan yolda sele kapılan 1 otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra güçlükle durdu. Ulaşıma kapatılan yollarda araçlarda mahsur kalan 13 kişi kurtarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Aksaray’daki sel felaketine ilişkin AFAD açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aksaray ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiş olup bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş; bir vatandaşımızın sele kapıldığı bilgisi alınmıştır. Kayıp vatandaşımızın arama çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar değerlendirmekte ve Ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. AFAD Başkanımız Okay Memiş bölgeye giderek AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları ilgili kurumlarımız ile birlikte yerinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz”

NEVŞEHİR’DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde de etkili olan yağış da sele neden oldu. İçinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan Şevket Şimşek (62) ile eşi Zöhre Şimşek (60), hayatını kaybetti. Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu.

Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AFAD’dan “Nevşehir ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sel ve su baskınları sonucunda Gülşehir ilçesi Tuzköyü mahallesinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz” açıklaması yapıldı.

KAYSERİ'DE TAŞAN DERELER SELE NEDEN OLDU

Kayseri’de de sağanak yağışın ardından Bünyan ilçesinde sel felaketi yaşandı. Vatandaşlar ilçede korku dolu anlar yaşadı. Evlerde su baskınları olurken, tarım alanları zarar gördü, yollar su altında kaldı.

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA ‘DIŞARI ÇIKMAYIN’ UYARISI



Bünyan Belediyesi yaşanan felaketin ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Özkan Altun, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyor aciliyet ve ihtiyaç olmadığı sürece evden çıkmamalarını rica ediyor” denildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Hacılar ilçelerinde de sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü.

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