‘Andımız’ AiHM yolunda

Danıştay’ın ret kararı vermesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuran eski İYİ Parti milletvekili Koncuk, “Sonuç alana kadar bu davanın takipçisiyim” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Danıştay, ilkokullarda okutulan “Andımız” ı yönetmelikten çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı kararını, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nden de Atatürk siluetinin kaldırılmasıyla ilgili yönetmelik maddesini iptal etmişti. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği'nin itirazları üzerine tam tersi yönünde karar vermişti. Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığı döneminde davaları açan 27. dönem İYİ Parti Adana milletvekili İsmail Koncuk, “Andımız” davasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. Koncuk'un avukatı Uğur Tarhan'ın dilekçesi, “Makul sürede yargılanma hakkının ihlaline ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi” gerekçe gösterilerek, kabul edilmedi. Tarhan bu karara itiraz etti. İsmail Koncuk, “Bu davanın peşini bırakmayacağım. Türkiye'de iç hukuk yolları tükendikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım” dedi.

PEŞİNİ BIKMAYACAĞIM

Koncuk, kararı SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi:

“Andımızla ilgili önce lehimizde karar veren mahkeme, ‘idarenin takdir yetkisi vardır' diye itiraz üzerine kararı bozmuştu. Sormak lazım, kararı verdiğinizde idarenin takdir yetkisi yok muydu? Bu durum, açık siyasi baskı olduğunun göstergesidir. Davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdım. Anayasa Mahkemesi İkinci Komisyonu bana göre skandal bir karar verdi. Andımız davamızı başka davalarla karıştırarak, iç hukuk yollarının tükenmediğini iddia ederek, belgeleri de hiç dikkate almadan veya hiç inceleme gereği görmeden, açtığımız davayı heyete göndermeksizin tarafımıza iade etti. Karara itiraz ettik. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan'ın, İkinci Komisyon'un bu kararına müdahale ederek düzeltilmesini sağlamasını bekliyoruz. Sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için her yolu deneyeceğiz.”