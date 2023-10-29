Anıtkabir’de yine Erdoğan sloganları…
Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misakı Milli Kulesi’ne yürüdüğü sırada bir grup tarafından sloganlarla karşılandı. "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atan grubun sesi Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okurken de duyuldu...
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderleri ve devlet erkanı ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra kuvvet komutanları, bakanlar eşlik etti.
HER YER TAYYİP HER YER ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi'ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bir grup sivil tarafından, “Gençlik seninle gurur duyuyor. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajı okurken de “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı duyuldu.
Geçmiş yıllarda da AKP Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen gruplar Anıtkabir’deki törenlerde Erdoğan’a yönelik slogan atmıştı.
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