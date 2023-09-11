Ankara’da eşi tarafından öldürülen kadına ‘kızlık soyadı’ ile veda

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak katledilen Emine Yüksel ve kardeşi Çiğdem Demir gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede Emine Yüksel'in tabutuna kızlık soyadı olan 'Başbuğ' yazıldı.

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir’i Ankara Bulvarı’nda tabancayla vurarak öldürdü.

Hüseyin Yüksel daha sonra aynı silahla intihar etti. Üç çocuk annesi Emine Yüksel ve kardeşi iki çocuk annesi Çiğdem Demir için Kayı Mahallesi Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Emine Yüksel’in cenaze tabutuna, kızlık soyadı olan ‘Emine Başbuğ’ yazıldı.

Abla ve kardeşin cenazesi, ikindi namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Yüksel’in cenazesi ise Sincan’da ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı’nda defnedildi.

Öte yandan, Emine Yüksel’in daha önce eşi Hüseyin Yüksel hakkında ‘tehdit’ suçlamasıyla adli işlem başlattığı, ancak daha sonra Emine Yüksel’in eşinden davacı ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

Ayrıca Emine Yüksel’in daha önce eşi hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak 15 gün sonra kendi isteğiyle bu kararı kaldırdığı öğrenildi. (DHA)