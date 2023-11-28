Ankara’da feci kaza: 4 ölü
Ankara-Kırıkkale yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı.
Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan 1 yaşındaki A.U.U. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)