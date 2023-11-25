Ankara’da yine gürültü cinneti: İki ölü, iki yaralı

Ankara'da baba ile 15 yaşındaki oğlu komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada iki kişi de yaralandı. Saldırgan gözaltında.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’da Hüseyin Alkan (59) asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan’ı (15) tüfekle vurarak öldürdü, eşi Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran’ı (46) yaraladı. Olayın ardından elinde tüfekle binaya girerken kameraya yansıyan Alkan gözaltına alındı.

BİNADAN KAÇANLARI SOKAKTA KOVALADI

Olay, saat 11.30 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi, 1409 Sokak’ta meydana geldi. Şahin Apartmanı’nda oturan Hüseyin Alkan, binadaki asansörün tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle daha önce de arasında husumet bulunan apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile tartıştı.

Kavgaya dönen olayda Alkan, asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan’a bina içinde ateş etti. Alkan, binadan çıkarak kaçmaya çalışan Sevda Şahan ve yönetici Sema Taşkıran’a da peşlerinden gidip sokak ortasında ateş etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile şüpheli Hüseyin Alkan arasında asansör tamiri ve gürültü nedeniyle daha önce de tartışma yaşandığı iddia edildi.

BABA-OĞUL OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğur Şahan ve oğlu 10’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sevda Şahan ve Sema Taşkıran ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girerken cep telefonu kamerasına yansıyan Alkan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)