Annesini balkondan atmaya çalıştı
Hatay'da psikolojik sorunları olan bir kişi, annesini balkondan atmaya çalıştı. Anne tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken zanlı gözaltına alındı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen F.N, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ü.N’yi balkondan atmaya çalıştı.
Olay, Çay Mahallesi’ndeki bir binanın 5. katında meydana geldi. F.N, iddiaya göre, annesini balkondan atmaya çalıştı. Anne Ü.N, balkon korkuluklarından tutunarak oğluna karşı koydu.
Ü.N’nin yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine şişme yatak yerleştirirken, polis ekipleri de F.N’yi ikna etmeye çalıştı.
F.N, bir süre sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
Anne Ü.N de 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. (AA)