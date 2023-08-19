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Antalya’da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

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Antalya’da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87’e ulaştı.

Sıcaklık ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

DENİZE GİREREK SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Vatandaşlar ve tatilciler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler sahil bandındaki ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Konyaaltı sahilinde bir grup gencin de tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluşması dikkati çekti. Konyaaltı’nda varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti. (AA)

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