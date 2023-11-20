Ara tatil bitti, İstanbul’da trafik çilesi kaldığı yerden

İstanbul'da ara tatilin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor. 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlk ve orta öğretimlerin bir haftalık ara tatilinin ardından sabahın erken saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. İBB’nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30′ da trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün ders başı yapacak. Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30’da trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. (DHA)