‘Aracım dayanıklı’ dedi, arkadaşını canından etti

Ankara'da alkollü bir sürücü, kullandığı araçla meydana gelen kazada bir arkadaşının ölümüne neden olduğu ve diğer arkadaşlarını yaraladığı gerekçesiyle "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Nisan’da M.H.Ö. adlı şüphelinin alkol alarak arkadaşlarıyla eğlence mekanına gittiği, burada da alkol tüketmeye devam ettiği ve arkadaşlarının uyarılarına rağmen aracın direksiyonuna geçtiği ifade edildi.

‘KAZA YAPILSA BİLE DAYANIKLI’

İddianamede, eğlence mekanının çıkışında S.A. adlı arkadaşının, şüpheliyi aracı kullanmaması konusunda uyardığı ve M.S.Ç. adlı arkadaşın aracın valelere teslim edilmesi ve dönüşte taksiyle gidilmesini önerdiği belirtilirken, şüphelinin bu teklifi kabul etmeyerek arkadaşlarına “Kaza yapılsa bile aracın dayanıklı olduğunu” söylediği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, şüphelinin araç kullanırken hakimiyetini kaybettiği, aracın kaldırıma çarparak takla attığı ve kazada M.S.Ç.’nin kafa ve beyin travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği, S.A. ve S.U.’nun da ağır şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

1,89 PROMİL

Ayrıca, kazanın yaşandığı saatlerde trafik ışıklarının sarı yanmasına rağmen şüphelinin hızla geçtiği belirtilirken, şüphelinin kan örneğinde 1,895 promil alkollü olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin ifadesinde kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği bilgisi yer alırken, müştekilerden S.A. ve Ş.U. ise şüpheliyi alkollü araç kullanmaması konusunda uyardıklarını ve tekliflerine rağmen dinlemediğini söylediler.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mahkemede, şüphelinin “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep verme” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. (AA)

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