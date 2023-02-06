Arama çalışması yaparken depremde bina böyle çöktü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde altında işyeri bulunan ve deprem nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılırken diğer binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Türkiye saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Elbistan merkezli depremin bağımsız bir deprem olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 606 bina yıkıldı, şu ana kadar bin 762 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonucunda 12 bin 68 kişi yaralandı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde altında işyeri bulunan ve deprem nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılırken diğer binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA)