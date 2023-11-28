Arda Turan ile Seçil Erzan’ın konuşma metni ortaya çıktı: Neden yaptın?

Bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Davada şikayetçi olarak yer alan Arda Turan’ın avukatı aracılığıyla Seçil Erzan ile yaptığı telefon görüşmesi kaydı da dosyaya sunuldu.

12 Haziran 2023’te dökümü yapılan görüşmede, Turan’ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, kendisinden başka kimlerin Erzan’a para verdiğini sorduğu tespit edildi.

Arda Turan’ın, Seçil Erzan’dan Emre Belözoğlu ve Fatih Terim ile birlikte banka genel müdürü Hakan Ateş ile görüşmeye gitmeden önce fona para yatıran ve alacaklı olan kişilerin tam listesini istediği, Ateş ile yapılacak toplantıda zararlarının giderilmesini isteyeceklerini, Erzan’ın da bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği yer alıyor.

“SANA DÜNYA PARA GETİRDİM”

Konuşmalarda Arda Turan’ın “Benim saydıklarım dışında ben sana dünya para getirdim Seçil. Bütün servetim sendeydi. Şimdi şöyle diyorum, bu parayı eğer birine aldıysan, bir yere verdiysen kime verdin onları söyle. Nerde 7,5 milyon dolarım, Emre abinin” sözüne karşılık Erzan, “Arda dışarıda verilen yok işte birbirlerinin içerisinde öyle bir şey oldu onun faizi bunun faizi” diye cevap verdi.

Turan’ın bankayla konuşmaya gideceğini söyleyip fonda yer alanların sayısını sorduğu, daha sonra “Bak Seçil, sana en insani şekilde yaklaştım her zaman. Anlattım da, benim gözümün içine baka baka çoluğumun çocuğumun rızkına, yalan söyledin. Denizbank kisvesi altında, Hakan Ateş’i kullanarak, Fatih Hocayı kullanarak. Bak hala sana insani davranıyorum. Sen bize yardımcı ol ki biz de bu işten çıkalım” dediği yer alıyor.

Turan’ın “Bunu neden yaptın?” şeklindeki sorusuna ise Erzan’ın “Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kendime de 1 kuruş bir şeyim yok biliyor musun? 1 lira bile yok. 1 lira yok derken kendime 1 lira boğazımdan geçmedi yani üzerine borçla kaldım ve bu hayatımı bitirdi” diye yanıt verdiği görüldü.

Arda Turan’ın ısrarla kaç kişi olduğunu sorması üzerine Seçil Erzan’ın 10 futbolcu, 10 da yakın çevresinden toplamda 23-25 kişi olduğunu belirttiği, Turan’ın “Peki Fatih Hoca? Fatih Hoca kârda mı bu işten?” sorusuna, Erzan “Valla Arda bir şey söyleyeceğim, normal şartlarda Hoca kârdaydı” dediği, Turan’ın “E hocanın da krediler çıkmış. O adamcağız da oradan darmadağın” demesi üzerine Erzan’ın, “Yolu kapatıyorlar öyle. Onları da tek tek çıkaracağım” dediği yansıyor.

“BİZE DOĞRULARI SÖYLE, YILLARCA YATARSIN”

Turan’ın, “Bu Hakan abi. Hakan Ateş bunu duydu bugün, Mehmet Aydoğdu duydu. Bunların hiç haberi yok muydu hiçbir şeyden ya” demesi üzerine Erzan’ın, “Yok. Mahvedecekler beni onlar” diye yanıt verdiği de yer aldı. Bunun üzerine Turan, “Sen bankayı falan düşünme Seçil. Sen, şu anda biz, yani biz yani seni, insanları savcılığa vermesinler diye tutuyoruz herkesi. Ya seni, sen bize doğruları söyle ki bi bir çözüm yoluna gidip bu işi bir an önce toparlayalım. Yoksa savcılık bilmem ne biri bin para olur yani bu işin, yok yıllarca yatarsın” dediği de kaydedildi.

“BİZİ NİYE ÇEKTİN BURAYA?”

Turan’ın “Seçil benim merak ettiğim sen bu işe neden girdin abi, bizi niye çektin buraya?” sorusuna da Erzan, “Ne bileyim Arda ya. Bilmiyorum inan şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ben hiçbir şey… Böyle saçma sapan bir durum oldu” dediği, Turan’ın “Benim merak ettiğim peki, bu fon yalan mıydı her şey?” sorusuna ise Erzan, “Ya ben baştan kendi kendime bir şeyler kurmaya çalıştım da ilerlemedi, ondan sonra osu busu gitti” dediği belirtildi.

“PARALARIMIZIN HEPSİ GİTTİ Mİ?”

Turan’ın “Bizim paralarımızın hepsi gitti mi?” sorusuna da Erzan, “Ya sizin paralarınızı Arda banka ödemek zorunda. Öder. Yani kapatacak bu işi. Ödeyecek zaten. Ödemek zorunda yani. Banka, bu işi duyulmasın diye kapatacak” dediği de dökümlerde yer aldı. Seçil Erzan’ın, “Benim orada imzam olduğu için sizin garantiniz o. Banka her koşulda ödemek zorunda” demesine Turan, “Seçilcim biz banka, banka bi banka müdürünün ne kadarlık imzasına karşılık verebilir ki? Ama ben sana Seçil ben sana ilk gün getirdiğimde ben sana hesabına getirmedim mi parayı? Sen yoo sonra Arda fon var, Ardacım hiç sıfır risk demedin mi Seçil bana ya?” dediği de kayıtlarda yer aldı.

ERZAN’DA ELE GEÇİRİLEN ÜÇ TELEFON İNCELENDİ

Yapılan suç duyuruları sonrasında savcılığın talimatı üzerine Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Seçil Erzan, Semilyon Park Sitesi Çorlu’daki adresinde 11 Nisan 2023’te yakalanarak gözaltına alındı. Bu adreste yapılan aramada, Erzan’ın tuttuğu yazılı dökümanlar ve siyah ve beyaz renkli iki Iphone ele geçirildi. Bu telefonlar incelendi. Seçil Erzan’ın ikametinde ele geçirilen belgelerde şikayetçilere ait alınan ve verilen paraların tablolara döküldüğü belirlenerek dosyaya eklendi.

Öte yandan üçüncü bir telefon (gri renkli Iphone) da banka tarafından savcılığa incelenmek üzere teslim edildi.

Beyaz telefonda, eylemlere ilişkin çok sayıda yazışmalar bulundu. Özellikle whatsapp görüşmelerinin çoğu silindiği tespit edildi.

Konuşmalarda Seçil Erzan’ın genellikle şahıslardan süre istediği, oyaladığı, karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği de görüldü.

Soruşturmaya ilişkin görsel, belge ve konuşmalar tutanağa geçirilip dosyaya konuldu. Siyah renkli Iphone’da ise herhangi bir görüşme kaydına, görsele, videoya, evrak ve dökümana rastlanmadı.

Erzan’ın kullandığı siyah renkli bilgisayar kasası ve dizüstü bilgisayar ise halen bilirkişiler tarafından inceleniyor. (DHA)