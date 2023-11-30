Arnavutköy’de otobüs durağındaki kadına silahlı saldırı

Arnavutköy'de bir otobüs durağında işten dönen kızını bekleyen anne silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan kadının hayati tehlikesi sürerken olayın bir TV programına da yansıyan aileler arası husumetten kaynaklı olduğu öğrenildi.

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İstanbul Arnavutköy’de otobüs durağında bekleyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HUSUMET TELEVİZYON PROGRAMINA YANSIMIŞTI

2 yıl önce dini nikahlı eşinin kayıp ihbarında bulunduğu ve 1 gün sonra cesedi Arnavutköy’de bir su kuyusunda bulunan Aykut Avşar’ın ailesi, oğullarının ölümünden dini nikahlı yaşadığı eşi Bahar Gülerce’yi suçlamıştı. Aykut Avşar’ın ailesi ve Bahar Gülerce bir televizyon programında günlerce Aykut Avşar’ın sır dolu ölümünü tartışmış ve taraflar birbirlerini suçlamıştı. Aykut Avşar’ın ölümünden sonra her iki taraf birbirlerine husumet beslemişti.

İKİ EL ATEŞ AÇIP KAÇTI

Annesiyle birlikte yaşayan Bahar Gülerce, tehdit edildiği gerekçesiyle her akşam iş çıkışında annesi Ayten Gülerce tarafından otobüs durağından alınarak eve götürülüyordu. Dün akşam da otobüs durağında kızını bekleyen Ayten Gülerce’nin yanına 2 yıl önce hayatını kaybeden Aykut Avşar’ın babası Zeki Avşar geldi. Bir süre Ayten Gülerce ile konuşan Zeki Avşar daha sonra belinden çıkardığı silahla Gülerce’ye 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

BEKÇİLER YAKALADI

Saldırı sonrası yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı ve sonrasında otobüs durağına gelen Ayten Gülerce’nin kızı Bahar Gülerce’nin yaşadığı panik anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (DHA)