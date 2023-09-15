Ayçiçek hasadında korkunç ölüm! Ayaklarını biçerdövere kaptırdı

Denizli’de ayçiçeği hasadı sırasında iki ayağını biçerdövere kaptıran genç feci şekilde can verdi.

Selami AYDIN

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Korkunç olay Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Ayçiçeği hasadı için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden bölgeye gelen 24 yaşındaki Barış Can Çetin kendisine ait biçerdöver ile yaklaşık bir hafta boyunca bölgedeki tarlaları hasat etti.

Dün akşam saatlerinde hasat sırasında mahsulün ıslak olması nedeniyle makinenin helezonu tıkandı. Çalışır durumdaki makineye müdahale etmek isteyen Çetin birden makineye kapıldı. Tarla sahibi N.E. ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı gencin iki ayağı paramparça oldu.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ayakları sıkışan genci makineden kurtardı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetin hemen ameliyata alınsa da kurtarılamadı.

Çetin'in olaydan kısa süre önce sosyal medyada ayçiçeği hasadına ilişkin paylaşım yaptığı öğrenildi.